Бывший вице-губернатор Кубани Власов пропал без вести на СВО

- Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осужденный на 11 лет по обвинению во взяточничестве, пропал без вести в зоне проведения СВО.
СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осужденный на 11 лет по обвинению во взяточничестве, пропал без вести в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.
"Сергей Власов пропал без вести в зоне проведения специальной военной операции", - сказал собеседник агентства.
В декабре суд в Краснодаре приговорил Власова к 11 годам колонии строгого режима со штрафом в 90 миллионов рублей по делу об особо крупном взяточничестве.
Как установил суд, Власов, курируя департамент строительства, потребовал взятку с гендиректора компании НАО "РСК КК" за сокрытие информации о незаконном получении денег от субподрядных организаций и дальнейшее покровительство. Тот обратился в правоохранительные органы, 18 мая 2024 года Власов был задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю в момент получения им взятки в размере 3 миллионов рублей.
В пресс-службе судов региона отмечали, что Власов вину не признал.