Бывший вице-губернатор Кубани Власов пропал без вести на СВО

СОЧИ, 26 мая - РИА Новости. Бывший вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов, осужденный на 11 лет по обвинению во взяточничестве, пропал без вести в зоне проведения СВО, сообщили РИА Новости в силовых ведомствах.