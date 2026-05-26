В Казани арестовали мужчину, обвиняемого в покушении на убийство подростка

- Уроженец Алтайского края обвиняется в покушении на убийство подростка в Казани.
- Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу обвиняемому.
ПЕРМЬ, 26 мая - РИА Новости. Суд отправил под стражу уроженца Алтайского края, обвиняемого в покушении на убийство подростка в Казани, сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда города.
По данным инстанции, утром 23 мая у дома на улице Карима Тинчурина в Казани обвиняемый напал на подростка 2013 года рождения. Он обхватил рукой шею мальчика и стал его душить, повалил в кусты и не менее трех раз ударил кулаком по голове. Нападавшего остановили прохожие, они же вызвали скорую помощь.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу уроженцу Барнаула Алтайского края, 2005 года рождения, которому органами предварительного расследования предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего)", - говорится в сообщении.