Рейтинг@Mail.ru
Степашин объяснил, почему Шредера не выберут как переговорщика с Россией - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:30 26.05.2026
Степашин объяснил, почему Шредера не выберут как переговорщика с Россией

Степашин: Шредера не выберут на роль переговорщика из-за работы с Россией

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГерхард Шредер
Герхард Шредер - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Герхард Шредер. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что Европа не поддержит Герхарда Шредера на роль представителя ЕС на переговорах с Россией.
  • Сергей Степашин считает, что можно подобрать другие кандидатуры из числа известных европейских политиков, настроенных на конструктивный диалог.
  • Степашин выразил сомнения относительно возможности переговоров с Ангелой Меркель после ее заявлений о Минских соглашениях.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Европа не поддержит экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера на роль представителя ЕС на переговорах с Россией, потому что он много лет работал с РФ, заявил РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
ЕС никогда не допустит Шредера к переговорам с Россией, считает Симоньян
15 мая, 20:55
"Предложение в качестве переговорщика Герхарда Шредера для Европы не совсем приемлемо с учетом его отношения к России и того, что он много лет с нами здесь работал. Поэтому, конечно, я не думаю, что они согласятся на Герхарда Шредера как первое лицо", - сказал он.
По мнению Степашина, можно подобрать другие кандидатуры из числа известных политиков, которые сегодня есть в Европе и настроены на конструктивный диалог, а не давить Россию с позиции силы.
"Например, финский президент Александр Стубб и все остальные, на мой взгляд, не совсем подходят. В том числе и Ангела Меркель, которая прямо заявила, что Минские соглашения, когда они подписывали, это была уловка для того, чтобы перевооружить Украину. Как с ней вести переговоры после этого, я не знаю", - заключил Степашин.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
В Кремле оценили реакцию Европы на слова Путина о посредничестве Шредера
11 мая, 17:03
 
РоссияЕвропаГерманияГерхард ШредерСергей СтепашинВладимир ПутинЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала