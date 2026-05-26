США не присоединились к заявлению Украины в ООН

ООН, 26 мая — РИА Новости. Администрация США не присоединилась к заявлению Киева по ситуации на Украине, зачитанному во вторник украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

« "Мы призываем к полному, немедленному и безусловному прекращению огня, а также подчеркиваем срочную необходимость для принятия конкретных гуманитарных мер", — говорится в нем.

По словам Мельника , к заявлению присоединились, в частности, страны Европейского союза и сам ЕС , а также Канада, Великобритания , Австралия и Новая Зеландия.

Накануне МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, поэтому армия будет последовательно бить по центрам принятия решений и командным пунктам. Законными целями также станут предприятия ВПК, которые Киев использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение. Иностранных граждан, включая персонал дипмиссий, призвали как можно скорее покинуть украинскую столицу.

В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.

Как отметили в МИД, режим Зеленского и его западные спонсоры показали пренебрежение нормами международного гуманитарного права, а именно Женевскими конвенциями 1949 года и Конвенцией о правах ребенка 1989-го.