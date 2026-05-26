США намерены сократить свой военный вклад в НАТО, утверждает Spiegel

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО, в том числе количество предоставляемых альянсу истребителей и кораблей, утверждает журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.

При этом европейские дипломаты ожидали лишь небольших корректировок в будущей системе планирования сил альянса. Однако, по информации издания, США, среди прочего, намерены предоставить НАТО значительно меньше стратегических бомбардировщиков. Вашингтон также собирается на треть сократить количество истребителей, предоставленных европейским странам, пишет журнал.