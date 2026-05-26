США намерены сократить свой военный вклад в НАТО, утверждает Spiegel

20:06 26.05.2026
Spiegel: США намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО

Американский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО, включая количество предоставляемых альянсу истребителей и кораблей.
  • США планируют отказаться от значительной части своих обязательств в рамках NATO Force Model.
  • Вашингтон собирается на треть сократить количество истребителей, предоставленных европейским странам.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Соединенные Штаты намерены значительно сократить свой военный вклад в НАТО, в том числе количество предоставляемых альянсу истребителей и кораблей, утверждает журнал Spiegel со ссылкой на собственные источники.
"Вашингтон намерен в будущем предоставлять НАТО значительно меньше ключевых военных ресурсов, включая американские истребители, военные корабли, беспилотники и самолеты-заправщики", - говорится в материале.
По информации издания, представитель главы Пентагона Александр Велес-Грин проинформировал о намерениях Вашингтона высокопоставленных чиновников из других государств-членов НАТО в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
Согласно данным Spiegel, США планируют отказаться от значительной части своих обязательств в рамках NATO Force Model - особой структуры, с помощью которой, как указано на сайте альянса, НАТО командует силами своих партнеров для выполнения поставленных задач. Предполагается, что возникшие пробелы в планировании восполнят сами европейцы.
При этом европейские дипломаты ожидали лишь небольших корректировок в будущей системе планирования сил альянса. Однако, по информации издания, США, среди прочего, намерены предоставить НАТО значительно меньше стратегических бомбардировщиков. Вашингтон также собирается на треть сократить количество истребителей, предоставленных европейским странам, пишет журнал.
Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
В миреСШАВашингтон (штат)БрюссельДональд ТрампНАТОМинистерство обороны США
 
 
