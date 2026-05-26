США не выдали визу замглавы МИД России для участия в заседании СБ ООН - РИА Новости, 26.05.2026
18:41 26.05.2026 (обновлено: 19:13 26.05.2026)
Александр Алимов. Архивное фото
ООН, 26 мая — РИА Новости. США не выдали визу заместителю главы МИД Александру Алимову для участия в заседании Совета Безопасности ООН, заявил постпред России при организации Василий Небензя.
"Несмотря на все наши попытки добиться от американской стороны выдачи ему визы, она так и не была ему выдана", — сказал он на мероприятии.
Оно посвящено теме "Отстаивание целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, в которой центральное место занимает ООН". Председательствует министр иностранных дел Китая Ван И.
В миреРоссияСШАВасилий НебензяВан И (политик)ООНМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
