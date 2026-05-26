Более 7 тыс самозанятых перечислили взносы в Соцфонд для больничного

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Более 7 тысяч самозанятых россиян в апреле 2026 года сделали добровольный взнос на страхование, чтобы получать оплачиваемые больничные, сообщил Соцфонд на платформе "Мах".

"По итогам апреля добровольный взнос на страхование по нетрудоспособности перечислили 7,2 тысячи работающих на себя граждан", - говорится в сообщении.

Уточняется, что по сравнению с мартом 2026 года число участников программы выросло на 23%. Большинство из них выбирает максимальную страховую сумму, внося 1 920 рублей в месяц, или 23 040 рублей за год.