Дерматолог назвала безопасное время нахождения на солнце без защиты - РИА Новости, 26.05.2026
01:50 26.05.2026 (обновлено: 11:39 26.05.2026)
РИА Новости: на солнце без защиты можно находиться до 30 минут

Отдыхающие у бассейна. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безопасное время нахождения на солнце без защиты составляет от 5 до 30 минут и зависит от фототипа кожи.
  • Превышение безопасного времени нахождения на солнце может вызвать ожоги и в перспективе ускорить старение кожи и повысить риск рака.
  • При солнечном ожоге рекомендуется уйти в тень, охладить кожу и нанести крем с алоэ вера или пантенолом.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Безопасное время нахождения на солнце без защиты зависит от фототипа кожи и составляет в среднем от пяти до 30 минут, сообщила РИА Новости врач дерматовенеролог, косметолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры нормальной и патологической физиологии ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России Наталья Чепурнова.
"Безопасный предел нахождения на солнце без SPF составляет от 5 до 30 минут, в зависимости от фототипа кожи, который мы определяем по классификации Фицпатрика. Для более светлой кожи это предел, равный 15 минутам, для более темной — он составляет максимум 30 минут", — отметила Чепурнова.
Превышение этого лимита вызывает воспаление. Через 2-24 часа, как отметила Чепурнова, возникают ожоги: покраснение, отек, боль, волдыри, возможны жар и тошнота. В отдаленной перспективе солнце ускоряет старение кожи и повышает риск рака, включая меланому.
По словам дерматолога, при ожоге необходимо сразу уйти в тень, охладить кожу душем или компрессом, затем нанести крем с алоэ вера или пантенолом. Не рекомендуется прикладывать лед и наносить жирные продукты, прокалывать пузыри, а также использовать обезболивающие мази с лидокаином или бензокаином.
