Россиянам назвали допустимую норму соли в день - РИА Новости, 26.05.2026
02:48 26.05.2026
Россиянам назвали допустимую норму соли в день

РИА Новости: человек может употреблять не более пяти граммов соли в сутки

26.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Человеку можно употреблять не более пяти граммов соли в сутки.
  • Диетологи считают, что еду лучше солить не во время варки, а после приготовления.
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Человеку можно употреблять не более пяти граммов соли в сутки, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.
"Соль и сахар – это, наверное, две самые большие проблемы, которые серьезно усугубляют состояние человека. Соли в сутки можно не более пяти граммов. Но она так же, как и сахар, есть почти во всех продуктах", - сказала Ким.
По ее словам, диетологи сходятся во мнении, что важно еду солить не при варке, а после – так человек съест меньше соли. Если используют йодированную соль, ею также лучше присаливать уже готовое блюдо, потому что при варке йод испаряется.
