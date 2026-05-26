Россиянам назвали допустимую норму соли в день

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Человеку можно употреблять не более пяти граммов соли в сутки, сообщила РИА Новости доцент департамента фармации и фармакологии Дальневосточного федерального университета, специалист по здоровому питанию Екатерина Ким.

По ее словам, диетологи сходятся во мнении, что важно еду солить не при варке, а после – так человек съест меньше соли. Если используют йодированную соль, ею также лучше присаливать уже готовое блюдо, потому что при варке йод испаряется.