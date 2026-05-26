Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Севера" за сутки

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей и артиллерийское орудие", - говорится в сводке военного ведомства.
Нанесено поражение живой силе и технике двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Писаревка, Иволжанское и Ободы Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной и десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бугаевка, Терновая, Белый Колодезь, Гранов и Избицкое.