Раскрыто, почему россиянки переживают за героев турецких сериалов

АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Российские домохозяйки эмоционально вовлекаются в судьбы героев турецких сериалов, которые становятся все более популярными из-за драматических сюжетов, в которых переплетаются семейные ценности, любовь и преданность, заявила РИА Новости культуролог и исследователь России Бану Бильгич.

"Значительную роль в популярности турецких сериалов играет сочетание семейных ценностей, драматических сюжетов и более эмоциональной подачи, чем в западных проектах. Российской аудитории близки темы семьи, любви, преданности и конфликтов между поколениями, которые часто становятся центральными в турецких сериалах", - заявила собеседник агентства.

По словам Бильгич, турецкие сериалы в России уже давно перестали быть просто телевизионным продуктом - особенно среди домохозяек сформировалась очень лояльная и эмоционально вовлеченная аудитория.

"Многие зрительницы буквально переживают за судьбу главных героев, обсуждают их отношения, семейные конфликты и жизненные выборы", - рассказала Бильгич.

"Для многих российских зрителей турецкие сериалы стали частью повседневной жизни. Некоторые специально подстраивают распорядок дня под новые серии, активно обсуждают сюжеты в социальных сетях и даже начинают интересоваться турецкой культурой, языком и традициями", - добавила культуролог.

В России, по ее словам, особой популярностью пользуются такие турецкие сериалы, как "Великолепный век", "Постучись в мою дверь", "Черная любовь", "Зимородок", "Клюквенный щербет" и "Основание: Осман".