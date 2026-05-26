02:46 26.05.2026
Раскрыто, почему россиянки переживают за героев турецких сериалов

© Tim's Productions (2011-2014)Кадр из сериала "Великолепный век"
  • Турецкие сериалы становятся все более популярными в России из-за драматических сюжетов, в которых переплетаются семейные ценности, любовь и преданность.
  • Российская аудитория, особенно домохозяйки, эмоционально вовлекается в судьбы героев турецких сериалов и активно обсуждает их в социальных сетях.
  • В России особой популярностью пользуются такие турецкие сериалы, как «Великолепный век», «Постучись в мою дверь», «Черная любовь», «Зимородок», «Клюквенный щербет» и «Основание: Осман».
АНКАРА, 26 мая - РИА Новости. Российские домохозяйки эмоционально вовлекаются в судьбы героев турецких сериалов, которые становятся все более популярными из-за драматических сюжетов, в которых переплетаются семейные ценности, любовь и преданность, заявила РИА Новости культуролог и исследователь России Бану Бильгич.
"Значительную роль в популярности турецких сериалов играет сочетание семейных ценностей, драматических сюжетов и более эмоциональной подачи, чем в западных проектах. Российской аудитории близки темы семьи, любви, преданности и конфликтов между поколениями, которые часто становятся центральными в турецких сериалах", - заявила собеседник агентства.
По словам Бильгич, турецкие сериалы в России уже давно перестали быть просто телевизионным продуктом - особенно среди домохозяек сформировалась очень лояльная и эмоционально вовлеченная аудитория.
"Многие зрительницы буквально переживают за судьбу главных героев, обсуждают их отношения, семейные конфликты и жизненные выборы", - рассказала Бильгич.
"Для многих российских зрителей турецкие сериалы стали частью повседневной жизни. Некоторые специально подстраивают распорядок дня под новые серии, активно обсуждают сюжеты в социальных сетях и даже начинают интересоваться турецкой культурой, языком и традициями", - добавила культуролог.
В России, по ее словам, особой популярностью пользуются такие турецкие сериалы, как "Великолепный век", "Постучись в мою дверь", "Черная любовь", "Зимородок", "Клюквенный щербет" и "Основание: Осман".
Российская аудитория особенно активно смотрит мелодрамы и семейные драмы с ярко выраженной эмоциональной линией, романтическими конфликтами и темами традиционных ценностей. Многие проекты собирают миллионы просмотров на онлайн-платформах и федеральных телеканалах, а актеры турецких сериалов приобрели широкую узнаваемость в России.
