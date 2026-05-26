Россия хочет нарастить динамику консультаций с США, заявил Рябков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия хотела бы увеличить динамику двусторонних консультаций с США по устранению раздражителей в отношениях, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
- По ключевым вопросам, таким как возвращение незаконно арестованной дипсобственности и возобновление прямого авиасообщения, нет продвижения со стороны Вашингтона.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. РФ хотела бы нарастить динамику двусторонних консультаций с США по устранению раздражителей в отношениях, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы бы хотели несколько нарастить динамику, пока с этим непросто. Конечно, по главным вопросам вообще нет никакого продвижения - это возвращение нашей дипсобственности, незаконно арестованной, возобновление прямого авиасообщения - по этим направлениям нет никаких признаков движения Вашингтона навстречу нашим требованиям", - сказал Рябков журналистам.
Он отметил, что при этом по другим "периферийным, не столь значимым, сравнительно мелким сюжетам у нас продолжается работа".
"Для нас существенно, что да, медленно, да, со скрипом, очень вязко, туго, с осложнениями, но кое в чем по мелочам мы слегка продвигаемся", - добавил замминистра.