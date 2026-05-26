Россия ответит на намерения США нарастить ядерный арсенал, заявил Рябков - РИА Новости, 26.05.2026
17:03 26.05.2026 (обновлено: 17:08 26.05.2026)
Россия ответит на намерения США нарастить ядерный арсенал, заявил Рябков

Сергей Рябков
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не оставит без ответа намерения США нарастить свой ядерный арсенал сверх потолков по ДСНВ.
  • По заявлению Сергея Рябкова, на данный момент намерения США по наращиванию ядерного потенциала носят декларативный характер.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия не оставит без ответа намерения США нарастить свой ядерный арсенал сверх потолков по ДСНВ, но пока их заявления носят декларативный характер, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Мы несомненно предельно внимательно отфиксировали, что в Вашингтоне заявили о готовности в любой момент, как было сказано, приступить к наращиванию ядерного потенциала сверх потолков по ДСНВ и к возобновлению ядерных испытаний вразрез с положениями ДВЗЯИ, что, разумеется, не сможет остаться без ответа с нашей стороны", - сказал он в ходе сессии Международного форума по безопасности.
"В целом пока выглядит так, что американские идеи во многом носят декларативный характер", - добавил дипломат.
