Рябков предупредил о риске военного столкновения между ядерными странами

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нарастают риски прямого военного столкновения между ядерными державами с потенциально катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, в результате разрушительных действий Запада произошел и сохраняется глубокий разлад между пятью постоянными членами СБ ООН, одновременно являющимися де-юре ядерными державами.
"Это ведет к очевидному нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между указанными странами и соответственно потенциально катастрофическими последствиями ", - сказал он в ходе сессии Международного форума по безопасности.