Рябков предупредил о риске военного столкновения между ядерными странами
16:16 26.05.2026 (обновлено: 16:44 26.05.2026)
Рябков предупредил о росте рисков военного столкновения между ядерными странами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Рябков заявил о рисках прямого военного столкновения между ядерными державами.
  • По его словам, глубокий разлад между пятью постоянными членами СБ ООН, которые являются ядерными державами, ведет к нарастанию стратегических рисков.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Нарастают риски прямого военного столкновения между ядерными державами с потенциально катастрофическими последствиями, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, в результате разрушительных действий Запада произошел и сохраняется глубокий разлад между пятью постоянными членами СБ ООН, одновременно являющимися де-юре ядерными державами.
"Это ведет к очевидному нарастанию стратегических рисков, чреватых прямыми военными столкновениями между указанными странами и соответственно потенциально катастрофическими последствиями ", - сказал он в ходе сессии Международного форума по безопасности.
