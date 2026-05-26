Рябков назвал условие диалога с США по стратегической стабильности

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Для диалога по стратегической стабильности с США сейчас предпосылок нет, нужны зримые сдвиги политики Вашингтона в отношении Москвы к лучшему, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Обстановка в мире такова, что даже для диалога по стратегической стабильности и по вопросам, касающимся будущего контроля над вооружениями, на сегодня нет предпосылок. Только зримые изменения к лучшему в политике США на российском направлении могут, если это произойдет, привести нас к выводу, что такую возможность мы готовы рассмотреть. Но пока и близко ничего подобного нет ", - сказал он журналистам.
"Поэтому вопрос не существует по факту - готовы мы к чему-то, не готовы. Мы просто не рассматриваем такие возможности", - добавил Рябков.