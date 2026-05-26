Рябков назвал условие диалога с США по стратегической стабильности

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Для диалога по стратегической стабильности с США сейчас предпосылок нет, нужны зримые сдвиги политики Вашингтона в отношении Москвы к лучшему, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.