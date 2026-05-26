Рейтинг@Mail.ru
Лавров сообщил Рубио о необходимости эвакуации посольства в Киеве - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 26.05.2026 (обновлено: 15:47 26.05.2026)
Лавров сообщил Рубио о необходимости эвакуации посольства в Киеве

Рябков: Лавров сообщил Рубио о необходимости эвакуации посольства в Киеве

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве.
  • Лавров также сообщил о необходимости эвакуации персонала дипучреждений США и других стран из-за предстоящих акций со стороны России.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей лавров в разговоре с госсекретарем США Марко сообщил о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ему также было сказано, что с учетом предстоящих масштаба акций с нашей стороны есть необходимость в эвакуации персонала дипучрежреждений США и других стран", - сказал он журналистам.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
"С Зеленским по‑серьезному". В США сообщили Украине тревожные новости
25 мая, 05:16
Наиболее высокопоставленными дипломатами США на Украине являются Джули Дэвис, которая занимает должность временного поверенного в делах США в Киеве, а также заместитель главы дипмиссии Дэниел Бишоф. Кроме того, на Украине находятся старший коммерческий атташе службы внешней торговли министерства торговли США при посольстве в Киеве Леон Скаршински, глава отдела безопасности в посольстве США на Украине Джеймс М. Улин, сотрудники дипломатической миссии, охрана и безопасность посольства, военные специалисты и подрядчики.
Всего среди ключевых сотрудников посольства США на Украине, согласно официальному справочнику Госдепа США, значится 21 человек по состоянию на март 2026 года.
В 2023 году бывший госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона, у которых "также есть свои люди на местах".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Песков прокомментировал идею "пантеона героев" Украины
Вчера, 13:18
 
КиевСШАСергей ЛавровМарко РубиоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала