Лавров сообщил Рубио о необходимости эвакуации посольства в Киеве

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей лавров в разговоре с госсекретарем США Марко сообщил о необходимости эвакуации американского посольства в Киеве, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ему также было сказано, что с учетом предстоящих масштаба акций с нашей стороны есть необходимость в эвакуации персонала дипучрежреждений США и других стран", - сказал он журналистам.
Наиболее высокопоставленными дипломатами США на Украине являются Джули Дэвис, которая занимает должность временного поверенного в делах США в Киеве, а также заместитель главы дипмиссии Дэниел Бишоф. Кроме того, на Украине находятся старший коммерческий атташе службы внешней торговли министерства торговли США при посольстве в Киеве Леон Скаршински, глава отдела безопасности в посольстве США на Украине Джеймс М. Улин, сотрудники дипломатической миссии, охрана и безопасность посольства, военные специалисты и подрядчики.
Всего среди ключевых сотрудников посольства США на Украине, согласно официальному справочнику Госдепа США, значится 21 человек по состоянию на март 2026 года.
В 2023 году бывший госсекретарь Энтони Блинкен оценивал численность диппредставительства в 45 человек, не считая сотрудников Пентагона, у которых "также есть свои люди на местах".