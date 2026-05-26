Депутату горсовета на Украине выписали штраф за разговор на русском языке

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Депутата Первомайского горсовета Николаевской области оштрафовали на 8,5 тысяч гривен (192 доллара) из-за того, что та говорила на заседании на русском языке, сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка на Украине.
"Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен за повторное в течение года нарушение требований языкового законодательства депутатом Первомайского городского совета Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса языкового омбудсмена в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
По информации офиса, депутат использовала русский язык на заседании сессии горсовета. В 2025 году она уже привлекалась к административной ответственности за русский язык.
После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.
