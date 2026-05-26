Депутату горсовета на Украине выписали штраф за разговор на русском языке

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутата Первомайского горсовета Николаевской области оштрафовали на 8,5 тысяч гривен за использование русского языка на заседании.

Штраф составил 8,5 тысяч гривен (192 доллара) и был наложен за повторное в течение года нарушение языкового законодательства.

В 2025 году депутат уже привлекалась к административной ответственности за использование русского языка.

МОСКВА, 26 мая – РИА Новости. Депутата Первомайского горсовета Николаевской области оштрафовали на 8,5 тысяч гривен (192 доллара) из-за того, что та говорила на заседании на русском языке, сообщили в офисе уполномоченного по защите государственного языка на Украине.

"Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская вынесла постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 8,5 тысяч гривен за повторное в течение года нарушение требований языкового законодательства депутатом Первомайского городского совета Николаевской области", - говорится в сообщении, опубликованном на странице офиса языкового омбудсмена в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

По информации офиса, депутат использовала русский язык на заседании сессии горсовета. В 2025 году она уже привлекалась к административной ответственности за русский язык.

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года Верховная рада приняла законопроект о нацменьшинствах. Он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получать серьезные поблажки.