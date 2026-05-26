Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио провел короткую встречу с главой МИД Армении прямо в аэропорту.
- После совместного пресс-подхода он сразу покинул страну.
- Стороны парафировали рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа", подписали устав стратегического партнерства и документ о сотрудничестве по обеспечению поставок редкоземов.
ЕРЕВАН, 26 мая — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, прибыв в Ереван, не покидал территорию аэропорта Звартноц, следует из трансляции, которую вел МИД Армении.
Там он провел короткую встречу с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, а затем парафировал с ним рамочное соглашение о сотрудничестве по проекту "Маршрут Трампа". Также они подписали устав стратегического партнерства и рамочный документ о сотрудничестве по обеспечению поставок редкоземельных металлов. После короткого совместного пресс-подхода Рубио покинул страну.
В августе прошлого года армянская сторона согласился сотрудничать с Вашингтоном для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания". Он подразумевает разблокирование транспортного сообщения через Армению между основной территорией Азербайджана и его эксклавной Нахичеванской автономией.
Сегодняшний визит американского госсекретаря прошел на фоне недружественных шагов Еревана по отношению к Москве. В российском МИД отмечали, что цель Запада состоит в том, чтобы использовать Армению против России — в частности, заманивая в западный лагерь при помощи популистского лозунга о вступлении в ЕС. Армянское же руководство к предостережениям не прислушивается: в последнее время там предприняли некоторые шаги, которые несут риск изменения в союзнических отношениях.
Как заявлял зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, премьер страны активно толкает ее на путь нынешней Украины. По его словам, Никол Пашинян настойчиво затаскивает республику в Евросоюз, при этом стараясь сохранить все выгоды от участия в ЕАЭС.