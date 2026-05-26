Госсекретарь США Рубио прибыл в Ереван

ЕРЕВАН, 26 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Ереван, сообщает армянское государственное агентство Арменпресс, которое ведет прямой репортаж из аэропорта "Звартноц".
У трапа самолета Рубио встретил глава МИД Армении Арарат Мирзоян, в эти минуты в аэропорту проходит их встреча.
Ранее в госдепе сообщили, что Рубио во вторник подпишет меморандум о взаимопонимании со своим армянским коллегой.