Рубио после ударов США по объектам Ирана заявил, что проливы будут открыты

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио после новых ударов США по объектам в Иране заявил, что проливы на Ближнем Востоке будут так или иначе открыты.

« "Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, они должны быть открыты", — сказал Рубио в беседе с журналистами.

Госсекретарь добавил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять несколько дней.

Официальный представитель Центрального командования ВС США (CENTCOM) капитан первого ранга Тим Хокинс подтвердил РИА Новости во вторник, что американские военные атаковали в южной части Ирана ракетные установки и катера, якобы пытавшиеся выставить мины.

Накануне вечером агентство Рейтер сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Их причина не называлась.

В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.

В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.