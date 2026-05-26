Рубио после ударов США по объектам Ирана заявил, что проливы будут открыты

ВАШИНГТОН, 26 мая — РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио после новых ударов США по объектам в Иране заявил, что проливы на Ближнем Востоке будут так или иначе открыты.
"Проливы должны быть открыты, они будут открыты так или иначе, они должны быть открыты", — сказал Рубио в беседе с журналистами.
Госсекретарь добавил, что согласование формулировок сделки с Ираном может занять несколько дней.
Накануне вечером агентство Рейтер сообщило о взрывах в иранском портовом городе Бендер-Аббас. Их причина не называлась.
В понедельник госсекретарь США Марко Рубио заявил о хороших шансах на временное соглашение с исламской республикой по ядерному вопросу. До этого газета The Washington Post сообщала, что рамочное соглашение, пока не утвержденное иранской стороной, предусматривает отказ Тегерана от запасов высокообогащенного урана. При этом в самой исламской республике информацию о готовности вывезти уран опровергли.
В воскресенье Дональд Трамп заявил, что стороны почти согласовали договоренности и скоро объявят о них. По данным СМИ, они могут подписать меморандум о взаимопонимании уже в ближайшее время. Документ включает обязательства Ирана не создавать ядерное оружие, а Штаты могут снять блокаду с портов.
Сообщалось, что Белый дом также отменит часть санкций, что позволит Ирану свободно продавать нефть. США готовы обсуждать и разморозку активов республики в течение 60 дней при принятии окончательного варианта соглашения.