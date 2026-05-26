Рейтинг@Mail.ru
"Подвергнуть опасности". Предупреждение России поразило журналиста - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 26.05.2026
"Подвергнуть опасности". Предупреждение России поразило журналиста

Журналист Санчес осудил ЕС за отказ эвакуировать дипломатов из Киева

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания ракетного комплекса "Сармат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский журналист Рик Санчес заявил, что некоторые европейские страны готовы подвергнуть опасности своих дипломатов в Киеве ради новых сенсаций.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Некоторые европейские страны готовы подвергнуть опасности своих дипломатов в Киеве ради новой сенсации, заявил американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес.
"Очевидно, что Россия ответит. Как и любое ответственное государство, Москва предупредила европейских чиновников о необходимости эвакуировать граждан из Киева, но ЕС решил подвергнуть опасности собственных дипломатов", — написал он в соцсети X.
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Мендель сделала внезапное заявление о переговорах с Россией
Вчера, 16:01
По мнению журналиста, это говорит о многом, поскольку наглядно демонстрирует, что Европу больше волнует "следующий громкий заголовок, а не жизни собственных посланников".
В понедельник МИД заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения и российская армия приступает к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
"Уже готовят". Депутат Рады высказался о происходящем в Одессе
Вчера, 14:57
Официальный представитель МИД Франции Паскаль Конфавре позже сообщил, что Париж не собирается вывозить своих дипломатов из Киева. При этом французский МИД относится к сложившейся ситуации "чрезвычайно серьезно", утверждает Конфавре.
Представитель МИД Польши также заявил, что Варшава не намерена эвакуировать своих дипломатов из украинской столицы.
Петр Павел - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Президент Чехии выступил с тревожным заявлением о ВСУ
Вчера, 17:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияМоскваЕвросоюзВооруженные силы УкраиныМИД Франции‎
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала