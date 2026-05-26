В Финляндии выступили с громким призывом после предупреждения МИД России - РИА Новости, 26.05.2026
08:46 26.05.2026 (обновлено: 10:08 26.05.2026)
В Финляндии выступили с громким призывом после предупреждения МИД России

Политик Мема призвал Европу к диалогу с Москвой после заявления МИД РФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Финский политик Армандо Мема призвал Европу вернуться к диалогу с Москвой после предупреждения МИД России.
  • Армандо Мема считает, что западные лидеры не заинтересованы в урегулировании конфликта дипломатическим путем и подталкивают Украину к продолжению борьбы.
  • По мнению Арманд Мема, возобновление войны в Иране сделает положение Украины более уязвимым и станет еще одной причиной для возвращения диалога между Европой и Россией.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема обратился с призывом к Европе вернуться к диалогу с Москвой после предупреждения МИД России.
"Когда я говорю, что лидеры ЕС оторваны от реальности, вот что я имею в виду. Россия применила одну из самых разрушительных ракет на Украине, а западные лидеры назвали удары по Киеву признаком слабости. Печально то, что западные лидеры не прекращают подталкивать Украину к продолжению борьбы. "Давай, Зеленский". Это полная чушь, теперь Россия обещает очередной раунд атак. <…> Европе следует серьезно задуматься и вернуться к диалогу", — написал он в соцсети X.
По словам политика, в ЕС не заинтересованы в урегулировании конфликта дипломатическим путем. Мема добавил, что возобновление войны в Иране сделает положение Украины более уязвимым, и это станет еще одной причиной для возвращения диалога между Европой и Россией.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.
