Россия и Руанда работают на проектом АЭС малой мощности
12:23 26.05.2026 (обновлено: 15:14 26.05.2026)
Россия и Руанда работают на проектом АЭС малой мощности

Росатом: Россия и Руанда работают над проектом АЭС малой мощности

Стенд госкорпорации "Росатом". Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Руанда работают над проектом АЭС малой мощности, сообщил "Росатом".
Руанде в ходе второго Африканского саммита по инновациям в ядерной энергетике "Росатом" представил широкую линейку АЭС российского дизайна", - говорится в сообщении.
В первую очередь речь идет о референтных технологиях малой мощности, как в наземном, так и в плавучем исполнениях как оптимальных решениях для удаленных регионов стран Африки, отмечает "Росатом".
"На полях саммита представители России и Руанды обсудили дальнейшие шаги для синхронизации работ по проектам АСММ (атомной станции малой мощности - ред.) и Центру ядерных наук и технологий (ЦЯНТ)", - указывается в сообщении.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия и Руанда договорились о строительстве АЭС.
