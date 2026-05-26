Россия и Руанда работают на проектом АЭС малой мощности

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Россия и Руанда работают над проектом АЭС малой мощности, сообщил "Росатом".
В первую очередь речь идет о референтных технологиях малой мощности, как в наземном, так и в плавучем исполнениях как оптимальных решениях для удаленных регионов стран Африки, отмечает "Росатом".
"На полях саммита представители России и Руанды обсудили дальнейшие шаги для синхронизации работ по проектам АСММ (атомной станции малой мощности - ред.) и Центру ядерных наук и технологий (ЦЯНТ)", - указывается в сообщении.
Ранее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что Россия и Руанда договорились о строительстве АЭС.