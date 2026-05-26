Росатом будет выполнять все обязательства по АЭС "Бушер", заявил Лихачев

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. "Росатом" будет выполнять на 100% все обязательства по поставке топлива и запасных частей для первого блока АЭС "Бушер" в Иране, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
"Все свои обязательства по поставке топлива, запасных частей мы будем выполнять на сто процентов", - сказал Лихачев в интервью ALJazeera Arabic.