СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости сообщил, что ему поступают сообщения от жителей из различных регионов Украины о поддержке нанесения системных ударов по центрам принятия решений и военным целям в Киеве.
"Ко мне поступают сообщения от жителей различных регионов постукраинского пространства, подконтрольного режиму (Владимира - ред.) Зеленского, о поддержке начала ударов российской армией по центрам принятия решений и военным объектам в Киеве", - сказал Рогов.
По его словам, люди говорят, что они устали от неопределенности и затянувшегося военного конфликта и выступают за освобождение страны от скверны в лице нелегитимного режима Зеленского, захватившего власть в Киеве.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что 24 мая в Киеве и области ВС России поразили объекты украинского ВПК, военной инфраструктуры и пункты управления ВСУ.