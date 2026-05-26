06:29 26.05.2026 (обновлено: 06:54 26.05.2026)
РКН оштрафовал 85 телеком-компаний за невыдачу IP-адресов

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Роскомнадзор наложил штрафы на 85 телекоммуникационных компаний за непредоставление IP-адресов, которые требуются, среди прочего, для предотвращения DDoS-атак, сообщают "Известия" со ссылкой на надзорный орган.

Издание, ссылаясь на данные ведомства по состоянию на 21 мая, сообщает, что ведомство привлекло к ответственности 85 телекоммуникационных фирм за несвоевременное предоставление информации об IP-адресах клиентов. В Роскомнадзоре уточнили, что компании должны предоставлять такую информацию после получения соответствующего уведомления.

Эти данные, как пояснили "Известиям" в надзорной службе, необходимы для борьбы с атаками типа DDoS.

В Роскомнадзоре сообщили, что информирование операторов проводится в рамках реализации полномочий ведомства по контролю за соблюдением требований закона "О связи", который обязует операторов предоставлять данные об IP-адресах для противодействия интернет-угрозам в российском сегменте, а также для защиты от компьютерных атак, включая DDoS-атаки.
