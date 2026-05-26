Онколог назвал один из самых коварных видов рака

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Меланома является одной из самых агрессивных и коварных опухолей, в структуре онкозаболеваемости она занимает 13-е место, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Ежегодный день диагностики меланомы проходит в России 26 мая.
"Меланома кожи остается одной из самых агрессивных и коварных опухолей. Среди всех злокачественных новообразований кожи меланома составляет порядка 14 процента, а в структуре общей онкологической заболеваемости занимает 13-е место", — сказал Каприн.
Он уточнил, что в группе повышенного риска находятся светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, люди с семейной историей меланомы, а также пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию.
"Особое значение имеют солнечные ожоги в детском возрасте, именно поэтому детей необходимо особенно тщательно защищать от солнца", — заключил онколог.