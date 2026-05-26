Онколог назвал один из самых коварных видов рака

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Меланома является одной из самых агрессивных и коварных опухолей, в структуре онкозаболеваемости она занимает 13-е место, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

Он уточнил, что в группе повышенного риска находятся светлокожие люди со светлыми глазами и волосами, пациенты с большим количеством родинок, люди с семейной историей меланомы, а также пациенты, получающие иммуносупрессивную терапию.