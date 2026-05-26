Онколог назвал возраст, в котором чаще всего возникает рак кожи

Краткий пересказ от РИА ИИ Пик заболеваемости раком кожи в России приходится на 70–75 лет.

Меланома может возникнуть у человека в любом возрасте и не только на коже, но и в области глазного яблока, слизистой полости рта и кишечника.

Главная опасность меланомы заключается в ее способности очень быстро давать метастазы.

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пик заболеваемости раком кожи в России приходится на 70-75 лет, но при этом меланома может возникнуть практически у любого человека в любом возрасте, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

Ежегодный день диагностики меланомы проходит в России 26 мая.

"Рост заболеваемости (Меланомой — Прим. ред.) широко распространяется в возрастной категории с 50 до 85 лет, пик приходится на 70-75 лет. При этом важно понимать: меланома может возникнуть практически у любого человека и в любом возрасте", — сказал он.

Онколог уточнил, что меланома развивается не только на коже, опухоль может возникать в области глазного яблока, слизистой полости рта и кишечника.