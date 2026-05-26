Онколог назвал возраст, в котором чаще всего возникает рак кожи

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Пик заболеваемости раком кожи в России приходится на 70-75 лет, но при этом меланома может возникнуть практически у любого человека в любом возрасте, рассказал РИА Новости главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.
Ежегодный день диагностики меланомы проходит в России 26 мая.
"Рост заболеваемости (Меланомой — Прим. ред.) широко распространяется в возрастной категории с 50 до 85 лет, пик приходится на 70-75 лет. При этом важно понимать: меланома может возникнуть практически у любого человека и в любом возрасте", — сказал он.
Онколог уточнил, что меланома развивается не только на коже, опухоль может возникать в области глазного яблока, слизистой полости рта и кишечника.
"Главная опасность меланомы заключается в ее способности очень быстро давать метастазы", — заключил Каприн.
