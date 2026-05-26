Южнокорейская Lotte сообщила о планах продолжать работу в России

СЕУЛ, 26 мая - РИА Новости. Южнокорейская компания Lotte намерена продолжать деятельность в России и вносить вклад в российское общество, рассказали РИА Новости в Lotte Corporation.

"Несмотря на уход глобальных компаний с российского рынка, Lotte остается в России и выполняет свою социальную ответственность как одна из ведущих компаний Южной Кореи", - сообщили РИА Новости в компании.

В Lotte отметили, что еще до начала украинского конфликта поддерживали различные социальные и культурные проекты в России, включая Пушкинскую литературную премию и помощь детским домам-побратимам. В компании подчеркнули, что подобная деятельность была направлена на оказание положительного влияния на местные сообщества.

В Lotte Corporation отметили, что в настоящее время социальные инициативы продолжаются в более сдержанном формате из-за геополитических факторов, но не прекращаются.

"Мы намерены и дальше вносить вклад в российское общество на основе руководящих принципов группы и штаб-квартиры гостиничного бизнеса", - заявили в компании.

Lotte выступает одним из учредителей премии "Лицей" имени А.С. Пушкина, которая создана с 2017 года с целью поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов - поэтов и прозаиков в возрасте от 15 до 35 лет - и нацелена на дальнейшую их поддержку, продвижение на международные издательские рынки, выдвижение на крупные международные литературные премии.