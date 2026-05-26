00:20 26.05.2026
Южнокорейская Lotte сообщила о планах продолжать работу в России

Флаги России и Южной Кореи
Флаги России и Южной Кореи - РИА Новости, 26.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Флаги России и Южной Кореи. Архивное фото
СЕУЛ, 26 мая - РИА Новости. Южнокорейская компания Lotte намерена продолжать деятельность в России и вносить вклад в российское общество, рассказали РИА Новости в Lotte Corporation.
"Несмотря на уход глобальных компаний с российского рынка, Lotte остается в России и выполняет свою социальную ответственность как одна из ведущих компаний Южной Кореи", - сообщили РИА Новости в компании.
В Lotte отметили, что еще до начала украинского конфликта поддерживали различные социальные и культурные проекты в России, включая Пушкинскую литературную премию и помощь детским домам-побратимам. В компании подчеркнули, что подобная деятельность была направлена на оказание положительного влияния на местные сообщества.
В Lotte Corporation отметили, что в настоящее время социальные инициативы продолжаются в более сдержанном формате из-за геополитических факторов, но не прекращаются.
"Мы намерены и дальше вносить вклад в российское общество на основе руководящих принципов группы и штаб-квартиры гостиничного бизнеса", - заявили в компании.
Lotte выступает одним из учредителей премии "Лицей" имени А.С. Пушкина, которая создана с 2017 года с целью поиска и поощрения молодых талантливых российских авторов - поэтов и прозаиков в возрасте от 15 до 35 лет - и нацелена на дальнейшую их поддержку, продвижение на международные издательские рынки, выдвижение на крупные международные литературные премии.
По данным компании, ежегодно 6 июня мероприятия премии проходят в специальном павильоне на Красной площади в Москве, а сама премия способствует не только развитию культуры и искусства, но и укреплению дружественных отношений между Россией и Южной Кореей. В этом году 13 мая был объявлен короткий список, а 6 июня пройдет церемония награждения лауреатов.
