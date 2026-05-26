Путин поручил изучить идеи крупного бизнеса по противодействию терактам
19:50 26.05.2026
Путин поручил изучить идеи крупного бизнеса по противодействию терактам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения крупного бизнеса по противодействию террористическим атакам.
  • Предложения включают обеспечение вооружением, привлечение резервистов на охрану промышленных объектов и другие меры.
  • Инициатива направлена на выстраивание координации между ключевыми сторонами для эффективного отражения атак.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения крупного бизнеса по противодействию террористическим атакам, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин журналистам.
Ранее во вторник Шохин на встрече с Путиным поднял несколько вопросов в части взаимодействия бизнеса и власти по противодействию террористическим атакам. В числе таких вопросов: обеспечение вооружением, в том числе системами РЭБ и лазерными установками; привлечение резервистов на охрану промышленных объектов и другие.
"Президент дал соответствующее поручение поработать все эти вопросы. Прошло не так много времени, чтобы получить ответ по этому поручению. Но я думаю, что в ближайшее время мы проведем серию совещаний (с участием заинтересованных министерств и ведомств - ред.)", - сказал Шохин.
Он отметил, что инициатива направлена на выстраивание координации между ключевыми сторонами, чтобы эффективно отражать атаки, включая и пассивную, и активную защиту.
"В то же время у нас есть предложения по раннему обнаружению маршрутов беспилотников и по использованию новейших видов противодействия, лазеров и так далее", - добавил Шохин.
"Честно говоря, мы ориентируемся на то, что в ближайшее время мирное урегулирование состоится. Но, тем не менее, береженого Бог бережет. Поэтому механизм взаимодействия, координации финансовых, организационных, мобилизационных и так далее, все эти схемы мы хотели бы поработать", - подчеркнул Шохин.
