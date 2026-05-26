Путин поручил изучить идеи крупного бизнеса по противодействию терактам

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения крупного бизнеса по противодействию террористическим атакам.

Предложения включают обеспечение вооружением, привлечение резервистов на охрану промышленных объектов и другие меры.

Инициатива направлена на выстраивание координации между ключевыми сторонами для эффективного отражения атак.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил проработать предложения крупного бизнеса по противодействию террористическим атакам, рассказал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин журналистам.

Ранее во вторник Шохин на встрече с Путиным поднял несколько вопросов в части взаимодействия бизнеса и власти по противодействию террористическим атакам. В числе таких вопросов: обеспечение вооружением, в том числе системами РЭБ и лазерными установками; привлечение резервистов на охрану промышленных объектов и другие.

"Президент дал соответствующее поручение поработать все эти вопросы. Прошло не так много времени, чтобы получить ответ по этому поручению. Но я думаю, что в ближайшее время мы проведем серию совещаний (с участием заинтересованных министерств и ведомств - ред.)", - сказал Шохин.

Он отметил, что инициатива направлена на выстраивание координации между ключевыми сторонами, чтобы эффективно отражать атаки, включая и пассивную, и активную защиту.

"В то же время у нас есть предложения по раннему обнаружению маршрутов беспилотников и по использованию новейших видов противодействия, лазеров и так далее", - добавил Шохин.