Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам
12:32 26.05.2026 (обновлено: 13:35 26.05.2026)
Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам.
  • Он указал на необходимость своевременного и должного регулирования этого вопроса.
  • Президент также согласился с необходимостью реформировать институт бизнес-омбудсмена.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам.
"Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности — это преступление против человечности", — сказал он на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.

Как указал президент, этот вопрос необходимо отрегулировать своевременно и должным образом.
"Постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время", — отметил Путин.

Он также поддержал реформирование института бизнес-омбудсмена: Шохин предложил заменить аппараты уполномоченных по защите прав предпринимателей на автономную некоммерческую организацию.
"То есть институт не чисто общественный, а общественно-государственный", — пояснил президент РСПП.

Позже представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя текущий пост.
