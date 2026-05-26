МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Владимир Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам.
"Есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности — это преступление против человечности", — сказал он на встрече с главой РСПП Александром Шохиным.
Как указал президент, этот вопрос необходимо отрегулировать своевременно и должным образом.
"Постараюсь сделать так, чтобы все эти решения были приняты в самое ближайшее время", — отметил Путин.
Он также поддержал реформирование института бизнес-омбудсмена: Шохин предложил заменить аппараты уполномоченных по защите прав предпринимателей на автономную некоммерческую организацию.
"То есть институт не чисто общественный, а общественно-государственный", — пояснил президент РСПП.
Позже представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Шохин станет новым уполномоченным по правам предпринимателей, сохраняя текущий пост.