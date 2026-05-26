Путин рассказал, когда нельзя применять принцип о сроке давности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что принцип о сроке давности не должен применяться к преступлениям против человечности.
- В остальных случаях принцип срока давности необходим, добавил президент.
- Заявление было сделано на рабочей встрече с президентом Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александром Шохиным.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Принцип о сроке давности не должен применяться к преступлениям против человечности, во всех остальных случаях этот принцип необходим, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александром Шохиным.
"Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности, - это преступление против человечности", - сказал Путин в ходе встречи.
"Во всех остальных случаях срок давности необходим", - добавил он.