12:30 26.05.2026 (обновлено: 12:59 26.05.2026)
Путин рассказал, когда нельзя применять принцип о сроке давности

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. 26 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что принцип о сроке давности не должен применяться к преступлениям против человечности.
  • В остальных случаях принцип срока давности необходим, добавил президент.
  • Заявление было сделано на рабочей встрече с президентом Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александром Шохиным.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Принцип о сроке давности не должен применяться к преступлениям против человечности, во всех остальных случаях этот принцип необходим, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин во вторник провел рабочую встречу с президентом Общероссийской общественной организации "Российский союз промышленников и предпринимателей" Александром Шохиным.
"Что касается вопроса, который мы на протяжении уже нескольких лет обсуждаем, а именно установление срока давности по некоторым сделкам, в том числе по приватизационным сделкам, я хотел бы сказать вот что: есть только один вид правонарушений, один вид преступлений, к которому не применяются и не должны, на мой взгляд, применяться принципы срока давности, - это преступление против человечности", - сказал Путин в ходе встречи.
"Во всех остальных случаях срок давности необходим", - добавил он.
