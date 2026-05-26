Путин призвал максимально использовать возможности спецслужб стран СНГ

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным максимально использовать возможности органов безопасности и спецслужб стран СНГ для надежной защиты Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз.
Приветствие главы государства участникам проходящего в Иркутской области 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ) зачитал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Военно-политическая обстановка в мире сегодня серьезно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ, отметил Путин.
"В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надежной защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач", - подчеркнул президент РФ.
Путин выразил уверенность, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития стран и народов СНГ.