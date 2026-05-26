Путин призвал максимально использовать возможности спецслужб стран СНГ

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным максимально использовать возможности органов безопасности и спецслужб стран СНГ для надежной защиты Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз.

Военно-политическая обстановка в мире сегодня серьезно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ, отметил Путин

"В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надежной защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач", - подчеркнул президент РФ.