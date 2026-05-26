Рейтинг@Mail.ru
Путин призвал максимально использовать возможности спецслужб стран СНГ - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:00 26.05.2026
Путин призвал максимально использовать возможности спецслужб стран СНГ

Путин призвал использовать возможности спецслужб стран СНГ для защиты

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин призвал максимально использовать возможности органов безопасности и спецслужб стран СНГ.
  • Президент отметил, что военно-политическая обстановка в мире осложнилась и новые очаги нестабильности появились вблизи границ СНГ.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал важным максимально использовать возможности органов безопасности и спецслужб стран СНГ для надежной защиты Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз.
Приветствие главы государства участникам проходящего в Иркутской области 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ) зачитал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
Военно-политическая обстановка в мире сегодня серьезно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ, отметил Путин.
"В этой связи важно максимально использовать аналитические, кадровые, оперативные, технические возможности ваших структур для надежной защиты всего Содружества от потенциальных внутренних и внешних угроз, регулярно обмениваться информацией, вырабатывать единые подходы в решении общих задач", - подчеркнул президент РФ.
Путин выразил уверенность, что результаты заседания послужат обеспечению безопасного и стабильного развития стран и народов СНГ.
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Глава ФСБ рассказал о ситуации на внешних рубежах СНГ
08:58
 
РоссияИркутская областьВладимир ПутинАнатолий СерышевСНГВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала