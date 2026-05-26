Путин заявил о новых очагах нестабильности вблизи границ СНГ - РИА Новости, 26.05.2026
08:56 26.05.2026
Путин заявил о новых очагах нестабильности вблизи границ СНГ

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил о серьезном осложнении военно-политической обстановки в мире.
  • По словам президента, новые очаги нестабильности появились вблизи границ СНГ.
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в мире сегодня серьезно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
Приветствие главы государства зачитал полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.
"Сегодня военно-политическая ситуация в мире заметно осложнилась. Серьезный кризис охватил Ближний Восток, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи наших границ", - отметил Путин.
