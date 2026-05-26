Путин заявил о новых очагах нестабильности вблизи границ СНГ

ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Военно-политическая обстановка в мире сегодня серьезно осложнилась, новые очаги нестабильности появились в том числе вблизи границ СНГ, заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам 58-го заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).