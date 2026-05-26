Россияне в Венгрии опасаются проблем с документами после смены власти

БУДАПЕШТ, 26 мая - РИА Новости. Россияне в Венгрии опасаются, что после смены власти в стране по итогам выборов у них возникнут трудности с продлением документов на пребывание, выяснило РИА Новости.
В местных русскоязычных чатах обсуждается информация о том, что летом 2026 года ожидаемы задержки по миграционным процедурам из-за реорганизации ведомств и пересмотра миграционной политики после прихода к власти по итогам парламентских выборов партии "Тиса".
"Мой вид на жительство истекает в июле, и работодатель до сих пор не дал однозначного ответа по продлению рабочего контракта, а без него я не смогу податься в миграционное ведомство. К тому же и сроки рассмотрения вроде как увеличатся. Спросила, говорят, ждут, будет ли изменение миграционных правил для русских", - рассказала россиянка, работающая на заводе одной из западноевропейских энергокомпаний в Будапеште.
Аналогичные опасения высказывал россиянин, оформивший индивидуальное предпринимательство в Венгрии как фитнес-тренер. По его словам, в наибольшей зоне риска те, у кого действующие документы истекают в мае, потому что тогда временного удостоверения, выдаваемого на три месяца, может не хватить из-за традиционных летних отпусков сотрудников миграционных ведомств, вызывающих задержки в оформлении документов.
"У ЕС давно претензии к Венгрии из-за того, что россиянам и белорусам выдают рабочие карты. Явно новые власти будут это как-то пересматривать. В лучшем случае просто увеличится срок проверок, от работодателей будут требовать больше документов. Вряд ли выдавать перестанут, но все равно тревожно", - написал россиянин, работающий в банковской сфере.
В чате абитуриентов венгерской стипендиальной программы тоже витают опасения, что количество мест для российских участников будет сокращено после того, как новые власти, как ожидается, добьются полноценного возвращения венгерских вузов в программу Erasmus, которые были оттуда исключены в 2022 году из-за связи членов попечительских советов учебных заведений с правительством Виктора Орбана.