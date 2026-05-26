Россияне в Венгрии опасаются проблем с документами после смены власти

БУДАПЕШТ, 26 мая - РИА Новости. Россияне в Венгрии опасаются, что после смены власти в стране по итогам выборов у них возникнут трудности с продлением документов на пребывание, выяснило РИА Новости.

В местных русскоязычных чатах обсуждается информация о том, что летом 2026 года ожидаемы задержки по миграционным процедурам из-за реорганизации ведомств и пересмотра миграционной политики после прихода к власти по итогам парламентских выборов партии "Тиса".