Посол России в ФРГ отверг претензии в атаках на гражданские объекты Украины - РИА Новости, 26.05.2026
23:16 26.05.2026
Посол России в ФРГ отверг претензии в атаках на гражданские объекты Украины

© Фото : МИД РФ Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Германии Сергей Нечаев отверг претензии в атаках на гражданские объекты Украины как несостоятельные.
  • Посол был вызван в МИД ФРГ в связи с ситуацией вокруг ударов российских Вооруженных сил по военным объектам в Киеве.
БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев в ходе беседы в МИД республики категорически отверг претензии в атаках на гражданские объекты Украины как несостоятельные, сообщили в российской дипмиссии.
Посол России был вызван в МИД ФРГ во вторник в связи с ситуацией вокруг ударов возмездия российских Вооруженных сил по военным объектам, расположенным в Киеве.
"Посол категорически отверг претензии в атаках на гражданские объекты как несостоятельные. Вооруженные силы Российской Федерации никогда целенаправленно не атакуют объекты гражданской инфраструктуры, иностранные дипломатические миссии, культурные учреждения, журналистские корпункты", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.

В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
