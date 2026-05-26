Посол России в ФРГ отверг претензии в атаках на гражданские объекты Украины

БЕРЛИН, 26 мая - РИА Новости. Посол России в Германии Сергей Нечаев в ходе беседы в МИД республики категорически отверг претензии в атаках на гражданские объекты Украины как несостоятельные, сообщили в российской дипмиссии.
"Посол категорически отверг претензии в атаках на гражданские объекты как несостоятельные. Вооруженные силы Российской Федерации никогда целенаправленно не атакуют объекты гражданской инфраструктуры, иностранные дипломатические миссии, культурные учреждения, журналистские корпункты", - говорится в сообщении дипмиссии в Telegram-канале.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, и ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. В связи с этим ведомство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.