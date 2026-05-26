Рейтинг@Mail.ru
В МИД Польши заявили, что не намерены эвакуировать дипломатов из Киева - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:32 26.05.2026
В МИД Польши заявили, что не намерены эвакуировать дипломатов из Киева

МИД Польши не собирается эвакуировать своих дипломатов из Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел Польши в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Польши заявил, что не планирует эвакуировать дипломатов из Киева.
ВАРШАВА, 26 мая - РИА Новости. Польша не намерена эвакуировать своих дипломатов из Киева, сообщил РИА Новости представитель МИД республики.
В понедельник МИД России выступил с заявлением, в котором предупредил персонал посольств о необходимости как можно скорее покинуть Киев в связи с планами ВС РФ нанести удары по объектам ВПК.
"Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе", - сказал собеседник агентства на вопрос, собирается ли МИД Польши эвакуировать своих дипломатов.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
Лавров обратил внимание Рубио на призыв эвакуировать дипперсонал из Киева
25 мая, 21:15
 
В миреКиевПольшаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала