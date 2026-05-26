В МИД Польши заявили, что не намерены эвакуировать дипломатов из Киева

ВАРШАВА, 26 мая - РИА Новости. Польша не намерена эвакуировать своих дипломатов из Киева, сообщил РИА Новости представитель МИД республики.
В понедельник МИД России выступил с заявлением, в котором предупредил персонал посольств о необходимости как можно скорее покинуть Киев в связи с планами ВС РФ нанести удары по объектам ВПК.
"Не планируется никаких существенных изменений в режиме работы польского диппредставительства в Киеве, а также в персональном составе", - сказал собеседник агентства на вопрос, собирается ли МИД Польши эвакуировать своих дипломатов.