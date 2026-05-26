В Московской воздушной зоне вводят особый режим полетов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авиавласти получили представление о введении особого режима полета гражданских воздушных судов в пределах Московской воздушной зоны.
- Он предусматривает ограничения на высотах от 0 до 5100 метров, но не затронет регулярные и чартерные пассажирские рейсы.
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Российские авиавласти вводят особый режим воздушного движения над большей частью Центрально-Европейской России.
"Получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 метров в пределах Московской воздушной зоны", — сообщили в Росавиации.
Эти ограничения не затронут:
- регулярные и чартерные пассажирские рейсы;
- перелеты для оказания медицинской помощи и эвакуации;
- рейсы для выполнения авиационно-химических работ;
- вылеты для мониторинга трубопроводов и линий электропередачи.
Согласно Федеральным правилам использования воздушного пространства, особый режим полетов могут устанавливать по представлению Генерального штаба Вооруженных сил. Об ограничениях и их сроках будут информировать по мере принятия таких решений. Необходимые документы согласуют со всеми заинтересованными ведомствами.