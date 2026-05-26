В Московской воздушной зоне вводят особый режим полетов

"Получили представление от Минобороны России, предусматривающее особый режим для полетов гражданских воздушных судов на высотах от 0 до 5100 метров в пределах Московской воздушной зоны", — сообщили в Росавиации.

Согласно Федеральным правилам использования воздушного пространства, особый режим полетов могут устанавливать по представлению Генерального штаба Вооруженных сил. Об ограничениях и их сроках будут информировать по мере принятия таких решений. Необходимые документы согласуют со всеми заинтересованными ведомствами.