Россиянам рассказали, как в лесу выбрать безопасное место для пикника

КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Безопасное от клещей место для пикника в лесу стоит выбирать без кустарников и высокой травы, "заклещеванность" территории можно оценить и "методом флага", рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.

"При выборе места для пикника приоритетными должны быть незатемненные места без кустарников и высокой травы. Клещи предпочитают влажные, затемненные места с густой растительностью", - сказала Бабура.

Она отметила, что "заклещеванность" территории можно оценить самостоятельно так называемым методом флага.

"Есть "метод флага". Для этого следует воспользоваться светлой однотонной тканью и провести ею по траве на выбранном участке. В случае обнаружения на ткани клещей, отказаться от расположения на этом месте", - добавила Бабура.