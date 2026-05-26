Россиянам рассказали, как в лесу выбрать безопасное место для пикника

КАЛИНИНГРАД, 26 мая - РИА Новости. Безопасное от клещей место для пикника в лесу стоит выбирать без кустарников и высокой травы, "заклещеванность" территории можно оценить и "методом флага", рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура.
"При выборе места для пикника приоритетными должны быть незатемненные места без кустарников и высокой травы. Клещи предпочитают влажные, затемненные места с густой растительностью", - сказала Бабура.
Она отметила, что "заклещеванность" территории можно оценить самостоятельно так называемым методом флага.
"Есть "метод флага". Для этого следует воспользоваться светлой однотонной тканью и провести ею по траве на выбранном участке. В случае обнаружения на ткани клещей, отказаться от расположения на этом месте", - добавила Бабура.
Бабура подчеркнула, что одеваться в лес во время похода в лес стоит в светлую одежду, на ней клещи будут хорошо видны. А также пользоваться репеллентами, эффективность которых подтверждена сертификатами.