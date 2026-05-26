В РСА призвали отменить лимит выплат по ОСАГО

Краткий пересказ от РИА ИИ Представитель РСА Сергей Ефремов заявил, что лимит выплат по ОСАГО в России нужно отменить полностью, чтобы обязательная страховка целиком покрывала ущерб от ДТП.

Движение к безлимитному ОСАГО в России должно быть поэтапным, чтобы граждане не пугались возможного роста стоимости страховки, считает он.

Ефремов отметил, что в других странах лимиты не установлены.

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Лимит выплат по ОСАГО в России в перспективе надо не увеличивать, а отменять полностью, чтобы обязательная страховка целиком покрывала ущерб от ДТП, заявил директор по активам Российского союза автостраховщиков (РСА), вице-президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Сергей Ефремов.

« "Мы должны прийти к тому, что не должно быть лимита вообще", - сказал Ефремов журналистам в кулуарах международной конференции ВСС, отвечая на вопрос об увеличении лимитов выплат по ОСАГО

Сейчас максимальная сумма возмещения вреда имуществу, которая покрывается полисом ОСАГО, составляет 400 тысяч рублей, а лимит выплат по возмещению вреда здоровью и жизни потерпевших составляет 500 тысяч рублей.

Власти и страховое сообщество обсуждают вопрос о повышении этих лимитов, поскольку в большой доле страховых случаев ущерб транспортным средствам оказывается выше установленных порогов выплат. Кроме того, в других видах страхования лимит выплат по здоровью и жизни уже сейчас выше.

Ефремов отметил, что в других странах такие лимиты не установлены. "Нет в Европе лимита по ОСАГО", - сказал он.

Директор по активам РСА признал, что безлимитные выплаты изменят подход к определению страхового тарифа: он должен не просто вырасти, а стать более индивидуальным, в большей степени учитывать страховую историю каждого водителя.

Движение к безлимитному ОСАГО в России , по его словам, должно быть поэтапным. "Чтобы все-таки наши граждане не пугались, не шарахались, что ОСАГО стало слишком дорогим", - сказал он.

В РСА уверены, что российские автовладельцы уже готовы к расширению лимитов с последующим увеличением стоимости страховки, потому что существующих лимитов им уже недостаточно. Об этом говорит рост спроса на расширенное покрытие, которое автовладельцы покупают сами. Однако это делают не все, и в итоге виновникам ДТП приходится доплачивать пострадавшим весьма значительные суммы.

« "Сегодня у нас виновники аварий начинают очень серьезно страдать, не понимая, что против них работают активные автоюристы, и выкатывают то, чего не доплачивают страховщики", - сказал Ефремов.

Он также напомнил о судебных разбирательствах, в рамках которых автовладельцам ранее удавалось взыскать со страховщиков полную стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО, фактически игнорируя наличие лимита выплат. Конституционный суд России 26 мая признал такую практику неконституционной и указал на необходимость изменить законодательство.