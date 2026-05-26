Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Киев никак не сможет отразить удар "Орешника", пишет финское издание Yle.
"Траектория его полета представляет собой резкий взлет и крутое пике, при этом боеголовки могут поражать отдельные цели. Это делает оружие практически недосягаемым для действующих систем ПВО Украины", — говорится в публикации.
Обозреватель отметил, что российская ракета движется быстрее большинства современных аналогов.
В ночь на 22 мая дроны ВСУ ударили по общежитию колледжа в Старобельске в ЛНР, где находились 86 учащихся. Это привело к обрушению здания. Погиб 21 студент, еще 44 получили ранения.
Российская армия ударом возмездия поразила цели, связанные с военным руководством Украины, применив ракеты "Орешник", "Кинжал", "Искандер" и "Циркон".
В МИД в понедельник сообщили, что российская армия в ответ на атаки ВСУ на мирное население будет последовательно бить по центрам принятия решений на Украине. Все эти объекты расположены в Киеве, поэтому министерство призвало дипломатов и представителей международных организаций скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к военной и административной инфраструктуре.