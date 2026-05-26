19:29 26.05.2026 (обновлено: 19:36 26.05.2026)
Журова назвала Орбана приемлемым кандидатом на роль переговорщика с ЕС

Журова: Орбан мог бы быть кандидатом на роль переговорщика между РФ и ЕС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Светлана Журова считает, что бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог бы быть приемлемым для России кандидатом на роль переговорщика с ЕС.
  • Газета Politico сообщила, что возможными кандидатами на роль переговорщиков от Европы могут стать глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
  • По мнению Журовой, важно, чтобы потенциальный переговорщик не был русофобом, но найти таких людей сейчас сложно.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Бывший премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог бы быть приемлемым для России кандидатом на роль переговорщика между РФ и Евросоюзом, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Во вторник газета Politico сообщила, что глава Евросовета Антониу Кошта, экс-президент Финляндии Саули Ниинисте и бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер могли бы стать переговорщиками от Европы в рамках потенциальных будущих переговоров с Россией.
"В нашем понимании, самым приемлемым был бы Орбан... Он мог бы и с президентом нашим нормально разговаривать, и до Евросоюза доносить информацию верно, четко, понятно и объективно. Главное, он объективно ее доносил", - такое мнение Журова выразила в беседе с "Газетой.Ru".
Однако, как полагает депутат, выбор Европы вряд ли падет на него.
"Тут главное, чтобы человек не был русофобом, но найти таких сейчас крайне сложно", - подчеркнула Журова.
Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, ранее выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер, но отметил, что выбирают пусть сами европейцы и такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил каких-то гадостей в адрес России. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия, отказалась от переговоров.
В миреРоссияЕвропаВенгрияСветлана ЖуроваВиктор ОрбанВладимир ПутинГосдума РФPoliticoЕвросовет
 
 
