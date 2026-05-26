Украинские ОПГ спонсируют теракты на деньги от наркотиков, заявил Бортников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские ОПГ включились в производство синтетических наркотиков.
- Часть прибыли от производства наркотиков направляется на вербовку исполнителей терактов в России.
- Афганские наркоторговцы переключаются на производство "синтетики", формируя "пояс" наркопроизводства "Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран".
ИРКУТСК, 26 мая - РИА Новости. Украинские ОПГ включились в производство синтетических наркотиков, часть их прибыли идет на вербовку исполнителей терактов в РФ, заявил директор ФСБ России Александр Бортников.
"Более того, в последнее время в производство и транзит "синтетики" включились украинские ОПГ, которые контролируют нарколаборатории в государствах СНГ в удаленном режиме, при этом часть прибыли направляется на вербовку исполнителей терактов в России и приобретение средств поражения", - сказал Бортников на 58-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ (СОРБ).
Он добавил, что афганские наркоторговцы переключаются на производство "синтетики".
"Фактически речь идет о формировании "пояса" наркопроизводства "Юго-Восточная Азия – Афганистан – Иран". Причастная к этому транснациональная преступность распространяет свое влияние и на территории центральноазиатских республик, где создается все большее число лабораторий по производству новых видов наркотиков, налаживаются каналы транзита в Россию и страны Запада", - отметил директор ФСБ.