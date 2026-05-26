Министр иностранных дел Китая Ван И

Ван И призвал ООН противостоять протекционизму и односторонним действиям

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что ООН должна однозначно противостоять протекционизму и односторонним действиям.

Он отметил необходимость создания институциональных гарантий на базе ООН для решения этических проблем и угроз безопасности, связанных с технологиями искусственного интеллекта.

Ван И подчеркнул важность разработки комплексных решений по управлению в таких областях, как космическое пространство и киберпространство.

ООН, 26 мая – РИА Новости. ООН должна однозначно противостоять протекционизму и односторонним действиям, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на заседании СБ ООН.

ООН должна занимать четкую позицию против протекционизма и односторонних действий, против чрезмерной секьюритизации торговых-экономических вопросов, а также против технологических блокад и разрыва связей", - заявил Ван И

По его словам, ООН должна призвать финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк , к реальному расширению представленности и голоса развивающихся стран.

Помимо этого, он отметил необходимость совместных усилий для эффективного регулирования в новых сферах.

"Для решения этических проблем и угроз безопасности, связанных с технологиями искусственного интеллекта, крайне важно оперативно создать институциональные гарантии на базе ООН", - отметил Ван И.

Вместе с тем он подчеркнул необходимость разработать комплексные решения по управлению в таких областях, как космическое пространство и киберпространство, предотвращая превращение этих новых сфер в зону беззакония и "игры с нулевой суммой".