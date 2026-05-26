Рейтинг@Mail.ru
Ван И призвал ООН противостоять протекционизму и односторонним действиям - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 26.05.2026
Ван И призвал ООН противостоять протекционизму и односторонним действиям

Ван И: ООН должна противостоять протекционизму и односторонним действиям

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что ООН должна однозначно противостоять протекционизму и односторонним действиям.
  • Он отметил необходимость создания институциональных гарантий на базе ООН для решения этических проблем и угроз безопасности, связанных с технологиями искусственного интеллекта.
  • Ван И подчеркнул важность разработки комплексных решений по управлению в таких областях, как космическое пространство и киберпространство.
ООН, 26 мая – РИА Новости. ООН должна однозначно противостоять протекционизму и односторонним действиям, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на заседании СБ ООН.
"ООН должна занимать четкую позицию против протекционизма и односторонних действий, против чрезмерной секьюритизации торговых-экономических вопросов, а также против технологических блокад и разрыва связей", - заявил Ван И.
Флаги США и КНР - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Последствий конфликта между Китаем и США никто не выдержит, считает Ван И
15 мая, 17:51
По его словам, ООН должна призвать финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, к реальному расширению представленности и голоса развивающихся стран.
Помимо этого, он отметил необходимость совместных усилий для эффективного регулирования в новых сферах.
"Для решения этических проблем и угроз безопасности, связанных с технологиями искусственного интеллекта, крайне важно оперативно создать институциональные гарантии на базе ООН", - отметил Ван И.
Вместе с тем он подчеркнул необходимость разработать комплексные решения по управлению в таких областях, как космическое пространство и киберпространство, предотвращая превращение этих новых сфер в зону беззакония и "игры с нулевой суммой".
Китай в качестве страны, председательствующей в Совете Безопасности ООН в мае, во вторник проводит заседание СБ ООН на высоком уровне. Главной темой заседания стало "Соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли ООН".
Ван И - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Ван И назвал главный политический консенсус визита Трампа
15 мая, 17:34
 
В миреКитайВан И (политик)ООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала