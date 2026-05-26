Ван И призвал ООН противостоять протекционизму и односторонним действиям

ООН, 26 мая – РИА Новости. ООН должна однозначно противостоять протекционизму и односторонним действиям, заявил во вторник министр иностранных дел КНР Ван И на заседании СБ ООН.
По его словам, ООН должна призвать финансовые институты, такие как Международный валютный фонд и Всемирный банк, к реальному расширению представленности и голоса развивающихся стран.
Помимо этого, он отметил необходимость совместных усилий для эффективного регулирования в новых сферах.
"Для решения этических проблем и угроз безопасности, связанных с технологиями искусственного интеллекта, крайне важно оперативно создать институциональные гарантии на базе ООН", - отметил Ван И.
Вместе с тем он подчеркнул необходимость разработать комплексные решения по управлению в таких областях, как космическое пространство и киберпространство, предотвращая превращение этих новых сфер в зону беззакония и "игры с нулевой суммой".
Китай в качестве страны, председательствующей в Совете Безопасности ООН в мае, во вторник проводит заседание СБ ООН на высоком уровне. Главной темой заседания стало "Соблюдение целей и принципов Устава ООН и укрепление международной системы, основанной на центральной роли ООН".