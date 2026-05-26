Белоруссия обеспокоена угрозами ОДКБ со стороны западных соседей

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович заявил журналистам, что угрозы ОДКБ со стороны западных соседей организации серьезнее, чем раньше со стороны Афганистана.
По словам Вольфовича, на заседании комитета секретарей совета безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) белорусская сторона уделила в большей степени внимание обстановке, складывающейся в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности и тем угрозам, которые исходят ОДКБ со стороны западных соседей.
"В прошлые годы можно было согласиться, что угрозы, которые исходили со стороны Афганистана, то есть на южных рубежах организации, действительно вызывали серьезное опасение. Конечно, они имеют место и вызывают опасение, но то, что складывается на западных рубежах, наверное, по угрозам превосходит, на мой взгляд, ту напряженную ситуацию", - сказал госсекретарь. Его слова приводит госагентство Белта.
По словам Вольфовича, агрессивная, милитаристская политика западных соседей, направленная не на добрососедские отношения, а на нагнетание обстановки, вызывает серьезное опасение. "И это угрожает не только Республике Беларусь и Российской Федерации, это угрожает в целом всей организации. Если раньше мы самостоятельно решали эти проблемы, то сейчас призвали обратить внимание всех участников организации на угрозы, исходящие для организации с западной стороны", - сообщил Вольфович.
Он сообщил, что предложил коллегам приехать и ознакомиться с ситуацией на границе Белоруссии с ЕС и Украиной. "Мы призвали сегодня наших коллег, высоких представителей государств, отвечающих за вопросы безопасности, а также экспертов государств ОДКБ приехать в Беларусь и посмотреть своими глазами, что происходит на границе с Евросоюзом, какая обстановка складывается на южных рубежах Республики Беларусь, то есть на белорусско-украинской границе, и от кого исходят угрозы", - сказал Вольфович.
