В Белоруссии предложили проработать вопросы защиты западных рубежей ОДКБ

МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил журналистам, что в Минске предлагают детально проработать вопрос о защите западной границы Организации Договора о коллективной безопасности.

"В этих условиях предлагаем начать более детальную проработку вопросов о защите западных рубежей организации и разрешении проблемной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности", - заявил Вольфович.