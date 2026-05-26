16:35 26.05.2026
В Белоруссии предложили проработать вопросы защиты западных рубежей ОДКБ

© РИА Новости / Максим Блинов
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Государственный секретарь белорусского Совбеза Александр Вольфович сообщил журналистам, что в Минске предлагают детально проработать вопрос о защите западной границы Организации Договора о коллективной безопасности.
По словам Вольфовича, на заседании комитета секретарей совета безопасности ОДКБ он выразил серьезную обеспокоенность ситуацией на западной границе организации.
"В этих условиях предлагаем начать более детальную проработку вопросов о защите западных рубежей организации и разрешении проблемной ситуации в Восточно-Европейском регионе коллективной безопасности", - заявил Вольфович.
Его слова приводит госагентство Белта.
