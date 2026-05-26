ОДКБ активизирует усилия по предотвращению биоугроз, заявил генсек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ОДКБ активизирует усилия по предотвращению биологических угроз.
- Организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала своих коллективных сил, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками.
- Генсек ОДКБ подчеркнул, что организация отдавала и будет продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активизирует усилия по предотвращению биологических угроз, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"Более плотно стали координировать деятельность в сфере предотвращения биологических угроз", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых ОДКБ для укрепления безопасности в своей зоне ответственности.
Генсек также отметил, что организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала своих коллективных сил, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками.
Масадыков напомнил, что в зоне ответственности ОДКБ, в международно признанных границах государств - членов организации, ее представителям более чем за 30 лет существования Договора удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления. При этом, как подчеркнул генсек, в организации отдавали и будут продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования ОДКБ.