Рейтинг@Mail.ru
ОДКБ активизирует усилия по предотвращению биоугроз, заявил генсек - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:50 26.05.2026
ОДКБ активизирует усилия по предотвращению биоугроз, заявил генсек

Масадыков: ОДКБ активизирует усилия по предотвращению биологических угроз

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
Перейти в медиабанк
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ активизирует усилия по предотвращению биологических угроз.
  • Организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала своих коллективных сил, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками.
  • Генсек ОДКБ подчеркнул, что организация отдавала и будет продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) активизирует усилия по предотвращению биологических угроз, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"Более плотно стали координировать деятельность в сфере предотвращения биологических угроз", - сказал он, отвечая на вопрос о мерах, принимаемых ОДКБ для укрепления безопасности в своей зоне ответственности.
Генсек также отметил, что организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала своих коллективных сил, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками.
Масадыков напомнил, что в зоне ответственности ОДКБ, в международно признанных границах государств - членов организации, ее представителям более чем за 30 лет существования Договора удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления. При этом, как подчеркнул генсек, в организации отдавали и будут продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования ОДКБ.
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
Генсек ОДКБ заявил о намерении наращивать потенциал с помощью дронов и РЭБ
00:38
 
В миреОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала