Рейтинг@Mail.ru
Генсек ОДКБ заявил о намерении наращивать потенциал с помощью дронов и РЭБ - РИА Новости, 26.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:38 26.05.2026
Генсек ОДКБ заявил о намерении наращивать потенциал с помощью дронов и РЭБ

Генсек Масадыков: ОДКБ намерена наращивать боевой потенциал с помощью БПЛА и РЭБ

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 26.05.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ОДКБ намерена наращивать боевой потенциал своих Коллективных сил с помощью современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками.
  • Организация будет продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования.
  • ОДКБ планирует развивать программы подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов и укреплять таджикско-афганскую границу.
ВЕНА, 26 мая - РИА Новости. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) намерена наращивать боевой потенциал своих Коллективных сил с помощью современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками, заявил РИА Новости генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков.
"В нашей зоне ответственности, то есть в международно-признанных границах государств-членов ОДКБ, нам более чем за 30 лет существования Договора удавалось предотвращать или смягчать многие кризисные явления", - сказал генсек. При этом он подчеркнул, что в организации отдавали и будут продолжать отдавать приоритет превентивным, политико-дипломатическим методам, одновременно совершенствуя систему кризисного реагирования ОДКБ.
Логотип ОБСЕ - РИА Новости, 1920, 25.05.2026
У ОБСЕ есть готовность к контактам с ОДКБ, заявил Масадыков
Вчера, 17:35
"В рамках пролонгированной и частично обновленной в прошлом году Стратегии коллективной безопасности Организация намерена продолжать наращивание боевого потенциала Коллективных сил ОДКБ, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками", - сказал Масадыков.
Он добавил, что представители организации намерены развивать программы подготовки военных кадров для вооруженных сил государств-членов ОДКБ с учетом достижений военной науки, техники и передового опыта. "Принципиальной задачей остается выполнение Программы укрепления таджикско-афганской границы, принятой Советом Коллективной Безопасности в Астане в ноябре 2024 года. Этот документ позволит укрепить стабильность в зоне ответственности Организации в Центральной Азии и снизить риск проникновения транснациональных угроз в Европу", - уточнил генсек.
По его словам, важным направлением совместной подготовки ОДКБ являются традиционные совместные военные учения "Взаимодействие", "Поиск", "Эшелон", "Рубеж", где с учетом "новейшего боевого опыта" ежегодно отрабатываются отдельные аспекты подготовки войск, специальных сил и средств. Генсек добавил, что также продолжаются и специальные операции "Наемник", "Канал", "Нелегал" и "ПРОКСИ".
Флаги стран ОДКБ - РИА Новости, 1920, 27.04.2026
В Совбезе указали на рост числа и масштаба учений НАТО у границ ОДКБ
27 апреля, 12:46
 
АстанаОДКБ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала