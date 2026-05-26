Юрист назвал нюансы использования очков с видеозаписью в общественном месте
07:26 26.05.2026
Юрист назвал нюансы использования очков с видеозаписью в общественном месте

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очки со встроенной камерой, купленные на маркетплейсах, не считаются специальным устройством для негласного получения информации, если их использовать для съемки в общественных местах, заявил Сергей Жорин, глава адвокатской коллегии «Жорин и партнеры».
  • Обычные устройства — смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и так далее — могут быть признаны специальными техническими средствами, только если им специально приданы новые свойства, позволяющие негласно получать информацию.
  • При публикации записи нужно учитывать положения статьи 152.1 ГК РФ об охране изображения гражданина: согласие на съемку обычно не требуется для съемки в местах, открытых для свободного посещения, но исключение не работает, если изображение конкретного человека является основным объектом использования.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Очки со встроенной камерой, купленные на маркетплейсах, не считаются специальным устройством для негласного получения информации, если их использовать для съемки в общественных местах, заявил РИА Новости глава адвокатской коллегии "Жорин и партнеры" Сергей Жорин.
На маркетплейсах набирают популярность продажи очков со встроенной видеокамерой. При этом подобные устройства перечислены в статье 138.1 УК РФ ("Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации"). Однако ответственность наступает именно за незаконный оборот таких специальных средств, поскольку в примечании к статье указано, что это устройства, которым намеренно приданы свойства для скрытого получения информации без ведома ее обладателя, считает юрист.
"Само по себе использование очков с камерой для съемки в общественном месте не образует состав статьи 138.1 УК РФ и не является запрещенным, если речь идет об обычном потребительском устройстве, а не о специальном техническом средстве для негласного получения информации. Поэтому съемка на такие очки допустима, если они являются обычным бытовым гаджетом: камера и органы управления не замаскированы специально для тайного наблюдения, есть понятная индикация записи, устройство продается и позиционируется как потребительская электроника, а не как "шпионское" средство, и у пользователя нет умысла на скрытое получение охраняемой законом информации", - пояснил Жорин.
Кроме того, он обратил внимание на разъяснение Верховного суда РФ, в котором сказано, что обычные устройства - смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и так далее - могут быть признаны специальными техническими средствами, только если им специально приданы новые свойства, позволяющие негласно получать информацию. При необходимости это устанавливается специалистом или экспертизой.
"Иными словами, важна не только форма (очки), а назначение и свойства устройства. Очки с камерой сами по себе не превращают владельца в нарушителя статьи 138.1 УК РФ. Риск появляется там, где устройство конструктивно или программно приспособлено именно для незаметной записи без ведома окружающих. При этом общий режим съемки никто не отменял. В общественных местах видеосъемка в целом возможна, но существуют ограничения: нельзя снимать там, где законом, режимом объекта или распоряжением уполномоченного лица съемка запрещена или требует разрешения", - уточнил адвокат.
Тем не менее при публикации записи нужно учитывать положения статьи 152.1 ГК РФ об охране изображения гражданина, напомнил Жорин. Согласие обычно не требуется для съемки в местах, открытых для свободного посещения, но исключение не работает, если изображение конкретного человека является основным объектом использования, уточнил он.
