Норвегия отказалась вывозить своих дипломатов с Украины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Норвегия не будет вывозить дипломатический персонал с Украины, несмотря на рекомендацию МИД России.
- На Украине сейчас находятся примерно 50 норвежцев.
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Министерство иностранных дел Норвегии не будет вывозить дипломатический персонал с Украины, несмотря на рекомендацию МИД РФ для иностранцев покинуть Киев как можно скорее, сообщает норвежская газета Dagbladet со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Йоханне Северинсен.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
"Министерство иностранных дел не отзывает норвежский персонал с Украины", - пишет издание.
По словам Северинсен, примерно 50 норвежцев сейчас находятся на Украине.
Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде во вторник сообщил о вызове российского посла на фоне рекомендации МИД РФ к иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, о необходимости как можно скорее покинуть Киев.
ВС РФ в ночь на 24 мая нанесли массированный удар возмездия, в том числе баллистическими ракетами "Орешник", по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, сообщали в министерстве обороны РФ.